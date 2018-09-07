控告對手抹黑 林佳龍籲多一點良心、停止負面選舉

2018-09-07 12:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長林佳龍今天針對對手散發梨山賄選影片及民政局送役男禮物的影片提出控告，林佳龍表示，此次選舉，對手一再抹黑，他呼籲對手停止負面選舉，多一點良心，提出對台中一個主張，進行君子之爭；他並強調既然訴諸道德良心，無法扼止對手抹黑，只好提告，以司法還台中人公道。

林佳龍今天參加智慧製造試營運場的開幕典禮，受訪時表示，對於台中市長這次選舉，對手不訴諸正面的一種主張，用負面選舉不斷抹黑，甚至假造去上廣告的影片，指控他的陣營賄選，律師已經整理資料，寫成告訴狀，今天正式提告，要扼止這種選舉歪風。

林佳龍強調，像昨天又出現所謂台中市民政局對當兵年輕人有一些服務，這是全國各縣市一樣做法，台中市在前市長期間就如此，入伍前會送電話卡，因為不能帶手機或者簡單的時鐘或不到82元的簡易電子表，連這個都會抹黑，這點也會提告，當我們訴諸道德良心，無法扼止抹黑，只好提告，以司法還台中人公道。

林佳龍表示，選舉就是要選賢與能，現任者拚政績，挑戰者要提政見，現在看到的是一再的用錯誤資訊，作一種民粹式的動員，台中人有智慧是不吃這一套。

林佳龍強調，這種東西既傷社會，也傷自己，呼籲對手停止負面選舉，提出對台中一個主張，來一場君子之爭，不管誰輸贏，讓台中市這個城市更美好。

「台中市對於空污改善，進步是全國第一」，林佳龍表示，今天有媒體的報導，台中市對於空污改善在22縣市進入到前十名，甚至比苗栗、新竹在北部還好，這都是努力成果，台中市是移居城市，不要為了選舉，把這個城市也抹黑，有多人不知道以為台中多麼骯髒的城市。

他指出，昨天也有一個正式民調公佈，台中市被選為最有活力城市，4項指標全國之一。

「空污是我們競爭對手陣營過去執政時造成」，林佳龍表示，「我們承擔下來全力改善」，大家一起來，但不要有人製造垃圾，「我們撿了垃圾，還批評我們，撿垃圾姿勢很難看」。他強調，以前留下問題他都勇於承擔。

他呼籲對手停止撕裂台中，為了子孫、為台中未來發展，多一點良心，用正面選舉方式，輸贏是一時，不希望不斷的抹黑。

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