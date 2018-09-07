遭華山分屍案家屬提告 柯文哲：家屬有誤會

2018-09-07 11:33

〔記者黃建豪／台北報導〕今年6月發生華山分屍案，受害者高姓女子的父親今天上午到台北地檢署按鈴控告，認為台北市政府官員瀆職，並對台北市長柯文哲談論該案時的「恐怖情人說」提告誹謗。柯文哲表示，那個（指恐怖情人說）家屬有點誤會，但政府還是會負起責任。

受害者家屬上午痛罵，「全台灣沒有一個地方，像華山草原這樣的亂七八糟」，質疑台北市政府沒有管理華山草原，任由違章建築叢生，就是政府長期以來的怠惰、放縱的結果，讓有心人士任意在華山草原上有利可圖。

對於家屬提告瀆職。柯文哲回應，提告還是人民的權利。至於恐怖情人一事。柯文哲解釋，有些地方是誤會，恐怖情人那件事情，是當時記者問他「如何防範恐怖情人」，他才說「恐怖情人有時候還是會出現」，家屬有點誤會，但除了那一點之外，政府該負責任還是會負責任。

另就家屬質疑，市府的報告避談治安問題？柯文哲表示，從大數據看起來，台北市的治安，暴力犯罪在減少、智慧犯罪有增加一些，但個案是這樣，「對家屬來說有遇到就是100％」，所以統計數字對個案沒有意義，這他也曉得，所以可以理解家屬不高興的情緒。

至於是否欠家屬一個真相和道歉？柯文哲只是重申，道歉，對啦，他就講嘛，其實統計數字對個案來說沒意義，他懂這個道理。

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