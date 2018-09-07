南部水患老天有眼？ 她痛批羞辱南部鄉親

2018-09-07 11:08

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員林宜瑾、王錦德及林志展今天在南市議會進行聯合市政總質詢，對於上個月南部發生的水災，林宜瑾痛批反對黨面對南部水患，只會噴口水，說什麼老天有眼，根本是在羞辱南部鄉親。

林宜瑾表示，這次台南水災，以她選區永康區為例，過去八八水災時，淹了約七、八成，這次則主要集中在崑山、大灣地區等三爺溪流域，像過去會淹水的永康工業區、鹽行等北永康地區這次就沒有淹水，治水還是有其成效，而三爺溪整治也應加速進行，以解決居民每雨必淹之苦。

她表示，以台北淡水河、基隆河整治約花了1600億，可說是豪華級的治水計畫，反觀台南治水迄今也才200多億，根本無法相比。

議員王錦德也表示，這次台南水災，安南區海尾寮舊部落就沒有淹水，海尾朝皇宮主委吳進池說過去當地都淹水第一名，這次則沒淹，他肯定水利局治水的付出。不過，安中路、十二佃、總頭寮、新寮、公親寮等地區這次淹水嚴重，居民苦不堪言，水利局應加速安南區的水患整治。

水利局長彭紹博表示，台南這12年來投入流域綜合治理計畫的經費共239億，平均1年約20億元。以台南淹水潛勢高的地區約4萬5000公頃，可說是全國最大，如果日雨量達600毫米，全台南可能要淹5萬公頃，而這次淹水面積大幅縮小至9000多公頃。

他表示，像過去淹水嚴重的仁德保安、文賢地區這次就很平安，而南區喜樹、灣裡和新化市區這次也平安，未來市府進行流域的綜合治理仍會按部就班來進行。