反駁中華民國台灣現狀說 新勇哥物語：台灣才是最大公約數

2018-09-07 10:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本媒體報導前總統陳水扁呼籲蔡政府及國會支持台獨公投，陸委會則說中華民國台灣是現狀，也是現階段最大公約數﹔新勇哥物語今指出，「台灣」才是現階段最大公約數，中華民國台灣或中華民國都不是！

勇哥表示，沒辦法接受陳主委（陸委會主委陳明通）說法，如果不相信，可以將中華民國、台灣、中華民國台灣拿來做全國性民調，到底何者才是台灣社會現階段最大公約數？相信第一名一定是「台灣」，而不是中華民國台灣，最後一名也一定是中華民國。

勇哥認為，中華民國台灣又不是「中華民國」、「台灣」除以二，等於「中華民國台灣」！？台灣是台灣，台灣是我們的國家，台灣不是中華民國的台灣，各種民調顯示，超過7成台灣民眾贊成以「台灣」名義加入聯合國。

小勇指出，陳明通主委9月6日出席陸委會主辦的「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，會後受訪時表示，「政府始終堅持捍衛國家主權及台灣人民選擇權，保護自由民主為基礎及規範的國際社會秩序。」

勇哥點出問題是「中華民國台灣」、會是我們國家的名字嗎？所謂捍衛國家主權是指哪一個國家？捍衛台灣人民選擇權，為什麼要把「鳥籠公投法」改成「狗籠公投法」？為什麼要剝奪限制台灣人民對台灣未來，包括獨立公投與正名制憲的選擇權？

小勇搬出台灣前途決議文七大主張，其中提及台灣是一主權獨立國家，台灣並不屬於中華人民共和國。

小勇強調，台灣是一個國家，唯一代表中國的中華人民共和國也是國家，台灣又不屬於中華人民共和國，如此一來，這不是「台灣中國，一邊一國」，什麼是「台灣中國，一邊一國」？為什麼政府都不敢大聲說出來？