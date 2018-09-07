我友邦諾魯舉辦論壇 台灣、中國的行徑對比超強烈！

外交部長吳釗燮（右）率團參與太平洋島國論壇年會，此行也覲見諾魯總統瓦卡（左）。吳釗燮昨在年會中宣布，新設「太平洋島國論壇特別醫療基金」，總額兩百萬美元。（外交部提供）

2018-09-07 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕我友邦諾魯近日舉辦「太平洋島國論壇」（PIF），4日因中國代表無視會議規定企圖發言，遭主辦國諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）阻止，痛批中國代表很無理，「想以大國之姿霸凌小國」；反觀我國外交部長吳釗燮率團與會，還應邀擔任首位發言人，也讓台灣與中國在PIF上受到的待遇，形成一個很強烈的對比。

中國並非PIF成員，只是18個對話夥伴之一，而當地基礎建設多是台灣出資，但中國代表杜起文4日卻企圖搶發言，遭諾魯總統瓦卡制止，瓦卡不滿痛批，中國代表非常無理，延誤了領導人會議數分鐘，「那個人只是個官員，可能是因為來自大國，就想霸凌其他與會國。」這起插曲也引起外界不小關注。

中國外交部發言人華春瑩對此則宣稱，諾魯做為主辦國，「違背國際慣例和論壇規定，上演了一齣拙劣的鬧劇」，會議期間「再次不顧國際會議慣例阻撓中方代表講話」，還說瓦卡指中國是個「欺負小國的大國」的言論，單純是「純粹的無理取鬧」。

不同於中國代表強行發言遭到瓦卡強力阻止，在PIF論壇的「永續發展目標（SDG 17）圓桌會議」活動上，台灣外交部長吳釗燮則獲邀擔任首位發言貴賓。吳釗燮在會中說明我長年對太平洋島國在農業、教育、醫衛及基礎建設上的貢獻，還宣布設立總額200萬美元的「台灣/中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，當做未來1年我醫療團隊到論壇參與醫療服務的費用。

許多出席成員國聽完此倡議後，都給予吳釗燮熱烈的歡迎與掌聲，由此可見，台灣和中國在PIF論壇上所受到的待遇，著實成為非常強烈的對比。