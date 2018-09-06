保住6萬月退俸 郭冠英：這是好事啦 網友看法兩極

2018-09-06 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕前新聞局駐外官員郭冠英因辱台言論遭公懲會撤職並停任3年，之後雖遭銓敘部退回退休案，領不到6萬月退俸，但郭冠英提行政訴訟勝訴，銓敘部再上訴，今日最高行政法院駁回上訴案，確定郭可退休及爽領月退俸。對此結果，郭冠英表示「這是好事啦」，在PTT上則引發網友兩極評價。

郭冠英因自稱「高級外省人」、嘲諷「台巴子」頻惹議，於2009年因蓄意欺瞞、言行不檢、嚴重損害政府及公務人員聲譽等因素遭撤職，不過銓敘部退回其退休案，郭冠英不服打行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決撤銷銓敘部處分及復審決定，並指應做成准許郭退休處分；銓敘部不服提上訴，最高行政法院今駁回上訴案確定，即郭可退休及爽領月退俸，銓敘部方面也表示，將依循判決結果，依法辦理。

該項消息出爐後，在PTT上引發網友兩極看法，有些人批評「在座的各位都是法院認證的鬼島、台巴子」、「台巴子活該XD」、「不承認中華民國的都可以當總統了」、「台灣人真可悲」，也有人質疑「DPP上台後不貫徹司法改革 只好任由KMT訕笑」、「台巴子 就是注定被滯台支那吃死死」。另有不少網友則是認為「他本來就應該領，講個高級外省人、鬼島，就被剝奪退休金，不符合比例原則」、「這本來就沒什麼道理 工人酒駕會扣退休金嗎」、「本來就不能因為一句話就奪人退休金啊」，但針對此類說法，也有網友提出「哪是因為一句話，是任用他這個程序有問題好嗎?DPP要扳回一城，就去調查他公務員在任期間有什麼行為違法，送公懲會剝奪退休金」。

據《ETtoday》報導，針對保住月退俸，郭冠英表示「這是好事」，並稱不懂怎麼拖那麼久、「我這應該沒有任何問題」，他也提到「我不能矯情的說我不高興」。