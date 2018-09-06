台東選情詭譎 綠營審慎樂觀

鄺麗貞突然託人登記參選台東縣長，藍營陣腳大亂；鄺麗貞丈夫吳俊立（左二）緊急發表聲明砲轟妻子，隨後牽著縣長參選人饒慶鈴（右二）與胞妹、台東縣議員吳秀華（左）及縣長黃健庭（右）高喊團結。（資料照，記者黃明堂攝）

2018-09-06 22:24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕藍營整合台東縣前縣長鄺麗貞在最後一刻託人登記參選，讓台東縣選情出現變數，不過，根據綠營內部民調顯示，在鄺麗貞還沒登記參選前，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪的民調就已經跟國民黨提名的饒慶鈴打成五五波，現在更是審慎樂觀，不過由於台東的選民結構仍是藍大於綠，因此民進黨不敢大意，未來會採穩紮穩打的方式布局。

饒、吳兩家不合已久，國民黨日前一度傳出雙方整合成功，不過鄺麗貞卻在最後一刻託人登記參選台東縣長。鄺麗貞丈夫、前台東縣長吳俊立5日北上與前立法院長王金平、國民黨台東縣長參選人饒慶鈴父親、前立院副院長饒穎奇會面，稱連絡不上鄺麗貞，但是會更認真輔選饒慶鈴來洗刷罪名，曲折劇情讓人霧裡看花。同日，國民黨台東縣黨部召開考紀會議，決議開除鄺麗貞黨籍。

對於藍營看似分裂，綠營則是嚴陣以待，劉櫂豪受訪時低調表示，距離選舉還有兩個多月，他與團隊都是按照原定計劃往前走，現在就是審慎樂觀。

劉櫂豪如此低調不是沒有原因，因為台東是綠營艱困選區，劉櫂豪的民調在7月一度有波動，最近逐漸回穩。熟悉民調人士透露，在鄺麗貞登記前的幾波民調，劉櫂豪都已經跟饒慶鈴打成五五波，讓綠營士氣大振。

不過一名組織幕僚研判，饒家、吳家恩怨很深，吳俊立本來就不會認真輔選饒慶鈴，現在兩人就是在唱雙簧，除了對自己的支持者交代之外，也可能是政治條件沒有談攏。

至於饒慶鈴暗指民進黨介入，一名綠營地方輔選幹部則說，「我們有這麼厲害，劉櫂豪就躺著選了。」綠營人士也直言，鄺麗貞擔任縣長時的形象爭議，民進黨支持者無法接受跟她合作。

綠營地方操盤手說，情勢對於劉櫂豪相對樂觀，民調也在進步中，不過現在還不能敲鑼打鼓，因為台東很有可能一夕翻盤，希望檢調能夠積極查賄。