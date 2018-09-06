公務員財產申報開跑 首日7000人完成授權

2018-09-06 21:18

〔記者謝君臨／台北報導〕公職人員財產申報授權開跑，法務部廉政署署長朱家崎、多名檢察長及部會首長均以身作則，率先於授權首日辦理授權，透過「財產申報查核平台」快捷又便利的申報方式，讓授權首日的授權人數一舉突破7000人；廉政署呼籲，申報義務人應善加利用，以降低漏報、短報或溢報的情況。

107年公職人員財產申報授權期間自9月5日起至10月5日止，監察院及法務部已建置完成「財產申報查核平台」，申報義務人同意授權後，就能上網透過查核平台向相關政府機關、金融機構等單位，取得大部分應申報的財產內容，用以申報財產，減輕申報人負擔。

負責辦理全國公職人員財產申報業務的廉政署，其署長朱家崎已率先於授權首日辦理授權作業，此外，包括財政部部長蘇建榮等中央機關首長，以及全台多位檢察機關首長，均率先於授權首日即完成授權作業，當日授權人數突破7000人。

廉政署表示，公職人員財產申報應以輔導申報義務人如期且正確完成申報為首要之務，而非以裁罰為目的，呼籲各機關申報義務人都能於授權期間善加利用，以大幅降低過往由申報義務人自行查詢財產資料，造成漏報、短報或溢報的情況，從而提升財產申報內容的正確性。

廉政署指出，署長朱家琦自106年上任迄今，致力於推動財產申報授權制度，要求提高財產申報授權比例，且於行政院中央廉政委員會第20次委員會議中提出具體執行作為報告，獲行政院長賴清德肯認，並經裁示應積極協助申報義務人按時正確申報，以保護大多數良善公務員，達成財產申報零裁罰的政策目標。