市場改建風波 吳音寧表態願出席局處會議

2018-09-06 21:02

〔中央社〕第一果菜批發市場改建案延燒，台北市產業發展局長林崇傑今天表示，預定10日與工務局開會討論此案，希望北農總經理吳音寧到場。吳音寧說，若收到市府開會通知，會親自到場。

台北市政府和台北農產運銷公司因對第一果菜批發市場改建內容有歧見，近來風波不斷。林崇傑今天指出，10日將有產業局長與工業局長主持的雙首長會議，希望吳音寧到場，在體制內討論果菜市改建案問題。

對於中央社記者詢問是否將出席果菜市場改建案的北市府雙首長會議，吳音寧回答，如果有收到會議通知書，她會親自到場。

她並認為，就北農立場，希望批發市場改建案可實質討論，也不要把議題導向她個人。

林崇傑4日列席台北市議會總質詢時指出，吳音寧從未出席雙首長會議，昨天被市議會民進黨團出示會議紀錄駁斥，林崇傑致歉。今天林崇傑為語氣不妥引發誤解再致歉，他強調，吳音寧出席與否不是關鍵，關鍵是雙方應充分討論。

根據北農提供果菜市場改建案的會議資料，單就產發局與工務局的雙首長會議而言，吳音寧去年9月、12月有出席；另外，直到今年3月底為止，吳音寧有參加大大小小相關的會議，其中包括赴市長室報告。

吳音寧說，她上任後，針對第一果菜批發市場改建案召開改建執行小組，且都有持續跟北市府溝通，查她參加幾次會議，不是重點，就算她沒去開會，改建執行小組成員也會到場，她也有私下跟市府官員溝通。

吳音寧表示，第一果菜批發市場改建案是重大公共政策，改建案還在溝通、協調相關內容，還是希望北市府可採納北農提出建議，不是僅針對她個人。