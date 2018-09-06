范巽綠接教育部政次…全教產砲轟 全教總肯定

2018-09-06 20:37

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄市教育局長范巽綠將回鍋接任教育部政務次長，教師團體意見兩極。全國教育產業總工會抨擊蔡政府黔驢技窮，台灣教育專家很多，卻找不到更適合的人選任職教育部，只好回頭找扁政府時期充滿爭議的范巽綠回鍋。但全國教師工會總聯合會則肯定范巽綠長期關注教育，可進行專業對話。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平抨擊，在扁政府時期，范巽綠任職於教育部，其夫婿後來成為倒扁紅衫軍的副總指揮，因此成為民進黨內人士猜忌的對象。2006年1月，爆發高雄鳳山國中的關說案，於是黯然下台。其後陳菊當選高雄市長，便又重新任用范巽綠於高雄市教育局長，在任3年多的時間，出國天數竟高達108天，其對地方教育之無心經營可見一斑；9月初剛出刊的《親子天下》也明確指出高雄市在她的領軍之下，各項教育指標均為全台倒數。如此怠忽職責、又曾被指控涉及關說工程的人，難道可回任教育部次長？

劉亞平指責，教育是百年大計，大家期許教師能「身教重於言教」。而今卻讓這樣一個飽受爭議的人來擔任教育部重要官員，是將教育視為兒戲？全教產呼籲政府，應該要以品德操守做為聘任的第一考量，而非任意酬庸安插人事，如此將給全國教師及學生一個不良示範，也使百年大計蒙塵。

但全國教師工會總聯合會則肯定范巽綠長期關注教育，可進行專業對話。全教總常務理事暨高雄市教師職業工會理事長董書攸說，全教總基於過去在全國教師會時代與范巽綠次長互動情況，認為她是一位可以進行「專業對話」的政務官，願意投注心力支持教師專業發展，也願意聽取教師組織意見協助改變不合理的制度。

董書攸說，范巽綠在高雄推動翻轉、創新、maker、國際、實驗教育等，顯見對教育有願景與高度，也積極與教師組織互動，對高雄市教師職業工會辦理的「翻轉年會」親自到場，也借重會場講師，繼續邀請到高雄分享專業心得，同時大力支持高雄市教師職業工會的專業發展專書，將專書發送各單位，增進各單位理解學校現場與教師觀點的知能。

董書攸說，政治人物推行政策必有其考量，亦未必皆能符合教育專業，全教總認為仰仗一位英明部長或次長辦好教育的時代已經過去，重要的是每個教育團體、每位教育工作者發揮自己的角色、彰顯自己的價值，才能讓教育進步。