吳音寧寫臉書讓柯P不爽 柯前幕僚：沒什麼問題啊

因「第一果菜市場改建案」版本，台北市長柯文哲近日與北農公司總經理吳音寧數次隔空交鋒，柯文哲還批吳音寧只會在臉書PO文放話。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-09-06 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日因「第一果菜市場改建案」版本，與北農公司總經理吳音寧數次交鋒，柯文哲昨被詢及此事，批吳只會在臉書PO文放話，卻不來開會，但遭議會民進黨團公布資料打臉。對此，柯文哲前幕僚、悠遊卡公司前董事長戴季全認為，吳音寧寫臉書的做法，並沒有什麼問題。

戴季全今（6日）早接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，和主持人周玉蔻討論柯、吳兩人近來因「第一果菜市場改建案」爭議的看法。周玉蔻先表示，柯文哲過去把「上網公開」的手法奉為圭臬，但柯現在卻「自己打自己嘴巴」，直言「公開上網就是牽制體制的一個公開透明活動啊！」

身為柯市府前幕僚的戴季全則表示，針對「第一果菜市場改建案」的議題，他認為吳音寧把相關的報告、想溝通的事情全部寫在臉書上，「我認為沒有什麼問題」。周玉蔻聽聞也拉高分貝回說：「對啊！為什麼不行？」

戴季全說，其實他在大約一年前就知道件事，直言每個人對於市場改建的目標，本來就會不一樣。他也猜測，吳音寧把之前去日本考察的報告貼在臉書，或許是想揭露日本在農、漁產方面，皆已成為以「觀光為主、運銷為輔」的型態，就像是日本「築地市場」一樣，和過往的運銷、拍賣目的有所不同。