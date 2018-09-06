政院釋疑：軍公教年改節省經費 全數投入退撫基金

2018-09-06 20:20

〔記者李欣芳／台北報導〕全國軍公教警消權益保護協會今天舉辦記者會，指行政院院長賴清德日前出席警大校慶暨開學典禮時說，明年起分10年編列1000億投入退撫基金，引起軍公教團體疑慮，呼籲賴清德說到做到，軍公教三大退撫基金要一體適用。行政院今晚回應說，賴揆是指軍公教年改所節省經費會全數投入軍公教退撫基金。行政院從明年開始，分10年共編入1000億元投入軍公教退撫基金，使其永續，不至破產。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今晚說，賴清德院長所提編列1000億元挹注退撫基金，是為彌補過去3次國軍精簡人事造成軍人退撫基金繳費人數少、領退人數多所造的缺口，未免軍人退撫基金於2020年將面臨破產，因此入法施行，加速縮短軍職人員退撫基金收支短差。

Kolas說，賴院長9月1日出席警大校慶暨開學典禮，意在感謝警大培養出許多警政、消防、移民、海巡及國家安全等優秀人才，也勉勵警大學生努力成為國家社會安定的重要力量。

Kolas說，賴院長致詞時提到大家高度關切的年金改革議題，說明在年金改革過程中，軍公教人員所領的退休金會減少，但所節省經費會全數投入軍公教退撫基金。行政院也將從明年開始，分10年共編入1000億元投入該基金，使其永續，不至破產。