立院談話會 14日舉行

2018-09-06 18:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今發布的公文指出，本會期談話會將於9月14日上午10點舉行。院長蘇嘉全昨日召集朝野協商，國、民、親三黨原先都同意21日開議、25日邀行政院長賴清德治水專案報告，不過因時代力量堅持應於14日開議，協商破局，立法院開議日將舉行談話會決定。

依中華民國憲法第68條規定，立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。立法院第9屆第6會期已於3日、4日辦理立委報到。