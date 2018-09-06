高思博要「打掉T-Bike」 綠議員：見笑轉生氣

陳金鐘針對大台南公共運輸環境提出質詢，質疑高思博要「打掉T-Bike」，是「見笑轉生氣」。（記者蔡文居攝）

2018-09-06 19:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳金鐘今天（6日）在市政總質詢中，針對大台南公共運輸環境提出質詢，要求市府全速發展公共運輸，打造高齡友善城市。他並質疑國民黨市長參選人高思博要「打掉T-Bike」，是標準的「見笑轉生氣」。

「難道133萬使用人次及26萬T-Bike會員都是幻覺？」陳金鐘表示，高思博身為市長參選人竟表示要「打掉T-Bike」，是標準的「見笑轉生氣」，為轉移焦點，大力抹黑台南公共運輸，甚至批評台南公共腳踏車是「蚊子T-Bike」。

「台南就是爛西瓜，姐夫就是好棒棒？」陳金鐘指出，高思博曾在3月31日率團隊以T-Bike造勢，當時非常滿意、笑容滿面。結果，事隔半年，9月1日到新北與姐夫朱立倫見面，立刻與姐夫口徑一致批評台南，難道高思博世界只有家族政治？

陳金鐘指出，就連大台北這麼好的公共運輸場域，YouBike都要花上6年才能轉虧為盈，台南T-Bike才剛起步，高思博就拚命唱衰，10年不在台南，一回到台南就是全面否定，到底是什麼心態？

陳金鐘指出，正因為有政府補貼公共運輸，長輩才有免費公車能搭乘，能自由地從偏鄉到市區就醫或探視親友，市民及觀光客才能享受便宜的公車和T-Bike。

高思博陣營：浪費公帑又不具成效 勿轉移焦點

高思博團隊發言人盧崑福表示，根據審計部105年的報告指出，由於南市府並未建立大眾運輸工具與 T-Bike 間之轉乘優惠，根本「難以達成節能減碳之政策目標」，從104年就規劃要在4年內建置200座公共自行車租賃站，但到目前為止，僅建置完成55座，如此浪費公帑又不具成效的T-Bike，為什麼還堅持下去？難道是因為賴清德任內的施政不容更改嗎？

盧崑福說，市府現在最重要的是有過則改，而非自欺欺人，這種作法只會讓民調更往下掉，與其自欺欺人不作為，不如面對問題，提出對市民最有利的施政方案。

他說，對於以黃偉哲為首民進黨參選人們，不思節省公帑，並且精進T-Bike的使用，只會口水式的批評，請黃陣營別轉移焦點，以為發新聞稿、質詢稿，就能讓台南市民忘記823水災嗎？請好好想想怎麼治水、怎麼善後比較重要。