持中國居住證有義務在台登記 陸委會：可委託代辦

2018-09-06 16:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國9月起開放我國人申請「居住證」，為維護我國安利益，陸委會正加快腳步研擬修改「兩岸人民關係條例」，將建立申報登記制。陸委會今天表示，申辦居住證者有義務申報登記，但修法也會包括相關配套，例如「可委託代辦」等措施，未申報會否有罰則等內容則還在研議當中。

中國自9月起開放申請台胞居住證；我陸委會雖表示申領居住證不會有註銷台灣戶籍的問題，不過已加快腳步著手研議修改「兩岸人民關係條例」。陸委會將建立申報登記制，要求已申辦居住證者在台登記，並對其擔任重要機敏公職或參政權益，採取必要適當的管制措施。

陸委會副主委邱垂正今天表示，陸委會體諒部分國人在中國工作求學，基於生活便利考量申請居住證，但陸委會還是要再次強調，居住證是企圖透過「社會經濟融合」，削弱我方主權、具有「高度政治圖謀的統戰作為」，因此為了國家安全利益，有必要採取管理措施加以因應。

邱垂正說明，陸委會近日陸續邀請專家學者針對修訂兩岸條例進行研商，目前規劃將設立登記制，領用居住證的台灣人民，有向主管機關誠實申報的義務，申報登記的配套措施也會一併完備，內容包括可委託他人代辦、不用回台登記、也不會有法律空窗期。

至於修法時間表？邱垂正僅說，陸委會將「儘速推動」後續法律制訂程序。未申報會否有罰則等內容則還在研議當中，各界意見都將納入修正參考。