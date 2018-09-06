北市擬重發老人健保補助 並將計程車納敬老卡服務

2018-09-06 17:41

〔記者蕭婷方／台北報導〕選前老人紅利？台北市長柯文哲上任以後表示要取消「一次性」補助，大砍重陽敬老禮金，連帶將六十五歲以上至七十歲老人健保補助全數刪除。柯文哲今接受議員質詢時表示，目前已在研擬恢復老人健保補助，不過較以往版本將會拉高排富門檻；此外，市府也研擬將計程車納敬老卡提供服務範圍，一個月內將提初步規畫方案。

北市砍重陽敬老金、六十五歲至七十歲長者健保補助，稱每年省下七億多元，預計將用在推動老人共餐、建置長者長照硬體設備等社福支出，還在去年十月擴大長者每月四八〇元敬老卡的使用範圍。

台北市議員王欣儀今質詢時指出，老人共餐參與人數僅占北市六十五歲長者總人口二％，敬老卡使用率低，顯見柯市府的老人福利政策，長者並不買單，建議擴大敬老卡服務範圍，應將長者較常使用的計程車納交通補助範圍，長者才能實質受惠。

此外，王欣儀也進一步指出，全民健保是強制性納保的社福政策，對於健康風險較高的老人族群進行健保費用補助，等於是健康福利政策中的優惠政策，並非屬一次性消費政策，市府基於照顧長者健康、及減輕青年人照顧雙親的負擔，應恢復老人健保補助。

對此，柯文哲說明，敬老金、取消健保補助，主因為當年北市六十五歲以上長者一下子增加太多，「後來想一想，年金改革長者有需要補償，有需要解決」，市府已有規劃恢復老人健保補助，不過會拉高排富門檻還是要經過財務精算；至於上路時程？柯說，「說選前不要一直發，免得說政策買票」。

至於計程車納敬老卡服務範圍，柯文哲現場則責成秘書長張哲揚作為召集人，承諾一個月內將提初步規劃方案。