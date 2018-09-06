柯文哲再爆粗口 姚文智：送他拳擊手套消消氣

2018-09-06 16:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲近來因第一果菜批發市場改建案，與北農總經理吳音寧交鋒不斷。對於吳音寧明明有出席相關會議，卻被市府說「從未出席」，議員今質詢柯文哲是否要對此道歉？柯卻爆粗口說，「我為什麼要道歉，我操！」。

民進黨台北市長參選人姚文智下午出席拳擊賽事賽前記者會說，可以送柯拳擊手套，偶爾練一練消消氣；他重申此事只看到柯「傲慢、偏見、粗口、謊話」，建議趕緊舉辦公聽會，才是理性的解決之道。

姚文智今天下午為「2018台灣首場拳王爭霸戰賽」賽前記者會站台，盼為選手加油打氣。眾人合影時，他也帶上拳擊手套，主持人也高喊「祝福姚市長百戰百勝、馬到成功，獲得勝利」，中華民國拳擊發展協會理事長郭枝來致詞也高分貝表示，投入拳擊賽，一定要拿出霸氣，就像「姚市長曾言『可以戰死，不能投降！』」

姚文智致詞表示，拳擊手揮灑熱汗，比賽將屆，希望大家替他們加油，祝福他們發光發熱；他也提到，台北市應該要有職業規格的國際拳擊賽會，才能吸引全民投入參與。

對於柯文哲今天下午在議會報粗口，姚文智會後受訪順應主題，戴上拳擊手套，要柯「不要爆粗口，這個手套送他，偶爾練一練消消氣」。姚說，生氣不是重點，重點是要價140億、影響半世紀的市場改建案，只看到柯決策混亂，也沒有真正符合使用者需要，也被舉發沒做環評。

姚文智說，此事在柯文哲領導下，決策亂成一團，「爆粗口都變成小事」，標榜省錢也看不出積極省錢的態度；他勸，選舉在即，舉行公開公聽會，廣納建言，才是比較理性的解決方向。

至於戴上拳擊手套，是否象徵打倒對手？姚文智笑說，選戰如果有這一環，也是能接受，可以在辯論之後加一場；是否要KO對手？姚說，不必談KO，選舉當然是要勝出，不斷提出更好政策，大家了解台北真正需要什麼，只要能夠作為市長的人，讓程序公開透明，了解地方需求、兼顧地方願景。

至於是否看過吳音寧改建案內容？姚文智說，「這都是很專業，雖然是看了一下」；他強調，現在重點是這個討論程序是否流暢、是否「上達天聽」到台北市大家長（柯文哲），但中間很多扞格、情緒，看到「傲慢、偏見、粗口、謊話」，這樣真的不是好事。