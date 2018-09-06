新北市長選戰打都更牌 蘇貞昌：成立行政法人都更中心

民進黨新北市長參選人蘇貞昌強調其「五引擎」都更政見。（記者李雅雯攝）

2018-09-06 17:07

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（6日）天下午3點在板橋區競選辦公室發表「都市再生動畫」，藉由動畫影像講述其都更政見，強調將成立行政法人性質都更中心，由政府擔任第三方公正角色，增加住戶、建商間的信任關係，加速推動都更。

蘇貞昌的「都市再生動畫」以「衝！巨獸退散，都市再生！」為名，片中由蘇貞昌擔任「手模」，巧妙地在影片中游移表演。

蘇貞昌認為，目前都更停滯牛步很大原因在於信任不足，住戶不信任建商、建商和住戶溝通有距離，成立行政法人性質都更中心，將能強化政府第三人公正角色，增強住戶、建商間的彼此信任，讓都更得以順利推動。

蘇貞昌表示，都更力求財務、資訊公開透明，政府主導民間參與增強彼此信任關係，加上公共設施一步到位，讓人民覺得可行才會進而願意參與，有信心當選市長能打破現在都更停滯牛步化，台北縣長任期間推動的新版特區就是成功典型案例。

新北市政府編制現有都更處，蘇貞昌表示，其是公務員組成、人力不足，行政法人性質都更中心將引進民間力量和專業為都更努力，政府可以導引民間相信、有願景和進而參與，政府可以做一個像引擎一樣的啟動者。

蘇貞昌提出的「五引擎」都更政見分別為：一，市府主導、民間參與；二，成立專責機構（行政法人性質都更中心）；三，資訊透明、利益回饋住戶；四，危老建築、重大交通建設沿線優先督更；五，公共設施同步建設到位。