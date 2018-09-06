清除中正廟、慈湖威權象徵 促轉會：都會一一處理

為揭露歷史真相、清除威權遺緒，行政院促轉會今日召開記者會宣布，今年9月將於全國舉行三場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」。（資料照）

2018-09-06 16:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為揭露歷史真相、清除威權遺緒，行政院促轉會今日召開記者會宣布，今年9月將於全國舉行三場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」；促轉會指出，中正紀念堂要如何轉型，將在今年底至明年初前提出方案，未來慈湖也在處理範圍內。

促轉會委員楊翠指出，關於中正紀念堂轉型問題，一定會轉型，去年文化部已經展開相關工作，促轉會成立三個月來，先跟文化部合辦願景工作坊，接下來要展開焦點會議，提供中正紀念堂轉型的想法，空間使用未來要轉成什麼方向、銅像要如何處理，文化部會提「中正紀念堂組織法」相關修法，預計今年底至明年初提出方案。

關於蔣介石陵寢慈湖如何處理？楊翠表示，都會一一處理，過去前三個月是處理其他事情，要先去建構台灣威權象徵及分布的空間地圖，目前未討論慈湖如何處理，但慈湖當然也在處理範圍內。

「政治受難者團體聯合工作小組」代表蔡寬裕表示，5年前國家人權博物館曾舉辦國際人權研討會，邀集很多國外人權學者來參與，那次上午陪同去六張犁亂葬崗，下午去參觀中正紀念堂去，一位德國學者就說，不知道是不是我腦筋不清楚，上午帶他去看受難者被殺害的地方，下午去看加害者受國家崇拜的場所，這非常矛盾。

此外，促轉會規劃，9月8日首場說明會，將在國家人權博物館景美紀念園區舉行；第二場次訂於9月16日，於台中文化創意產業園區舉辦；第三場9月30日在高雄市立圖書館召開，將邀請政治受難者及家屬，提出對轉型正義的工作訴求。

促轉會副主委張天欽表示，雖然「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」與「戒嚴時期人民受損權利回復條例」已給予政治受難者及家屬賠償，但是這些相較於政治受難者的冤屈是遠遠不夠的。

張天欽指出，在此基礎之上，促轉會工作更全面推動揭露歷史真相、消除威權遺緒、平復社會創痛等重任，因此規劃邀請政治受難者及其家屬，公開說明轉型正義與國家人權願景工作，聆聽各方訴求與意見。

政治受難者藍明谷之女、白色恐怖案件平反促進會代表藍芸若表示，直到現在加害者在哪都不知道，自己從小背負匪諜之女屈辱70多個年頭，希望促轉會能順利在2、3年內完成任務，如果我父親不是被槍決，而是被關十幾年，說不定還能去紀念園區走動，目前還有很多受難者活在陰影中，希望促轉會讓我們看見公平正義。