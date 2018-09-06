范巽綠任期只休4天假 憂心學生語言程度不足

范巽綠與同事話別，督學李昆憲（右）相當不捨。（記者黃旭磊攝）

2018-09-06 22:10

［記者黃旭磊／高雄報導］教育部政務次長范巽綠卸下高雄市教育局長職務，今天（6日）打包準備北上，臨去前仍憂心台灣學生英文程度不足。

范巽綠局長任期3年8個月，僅休4天半假，常上班到晚上11點過後，同仁、校長們甚至立委許智傑都力挺，並感到不捨。許智傑指出，范有翻轉高雄教育使命感，精力用不完，兼具政治理念及行政經驗，再次進入教育部必能協助部長葉俊榮，再創佳績。

高雄女中退休校長黃秀霞表示，外界攻訐范巽綠出國頻繁，為此感到不捨，根據台灣國際教育旅行聯盟統計，2017年日本高中生修學旅行來台灣交流人數達3萬7千人，台灣赴日交流學生近萬人，這是推動台日教育旅行16年巨大成果，「讓青年朋友勇敢和世界做朋友。」

范巽綠與同事話別，辦公室堆著不少日本熊本萌熊（KUMAMON）等交流禮物，認為跟「熊」特別有緣，自然來到身邊，感到溫暖。她表示，台灣語言教育太單一，新加坡落實雙語教學，1小時用英文上課，1小時用母語，而越南、印尼學生會說國語、閩南語及客家話。

范巽綠表示，高雄市成功國小用英文教數學，中山工商設立全國第一間僑生專班，應培養學生用英文思考能力。