因應對台31條報告 陸委會：公立與頂大無教師赴中任教

2018-09-06 16:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今（6）日公布「壯大台灣八大策略－因應中國大陸對台31項措施」實施成果報告，並於記者會中就中方「對台31項措施」及其後續作為進行研析。報告指出，公立大學與頂尖大學並無教師赴陸任教，而台商今年1至7月我對中國投資核准金額為52.21億美元，較上年同期減少2.77%。

在國人赴中工作方面，依據主計總處今年初發布「國人赴海外工作人數統計結果」，105年國人赴中國（含港澳）工作40萬7千人，較 104年減少1萬3千人。最新統計將在今年底完成後公布，惟依今年台商赴中投資趨勢，國人赴中國工作人數可能持續減少。

在教師赴中任教方面，經教育部初步查證，公立大學與頂尖大學並無教師赴陸任教。至於私立學校教師或大學及研究所畢業生赴中任教，經大致了解，目前無特殊異常狀況，未來將持續透過各種客觀方式查證，俾進一步掌握國人赴中任教動態。

在學生赴中就學方面，從近5年資料觀察，台灣每年赴中國就讀學士和碩博士班人數多維持在2千多人左右，去年在中國就讀大學人數總計1萬1851人。今年中方大幅降低「學測」申請標準，或增加學生申請赴中意願人數，但去年赴中國就學人數（2567人）約佔赴國外就學人數（37149人）的6.5%，評估中方放寬措施對赴中就學人數之影響不大。

在醫師赴中行醫方面，近幾年向衛福部申請良醫證聲明有意至中國行醫者，平均每年約200人； 105年及106年分別為204人及234人。今年1至8月申請良醫證僅108人，有降溫情況。

陸委會表示，細究各項後續措施及配套內容，普遍缺乏具體細緻的規定及明確作法，仍存在諸多模糊空間及不確定性，能否真正落實執行仍待觀察。而「對台31項措施」以「同等待遇」等優惠手段，策略性利誘台灣人民放棄做自己主人的權利，最終付出失去民主、自由、人權的代價，對台灣已構成國安的巨大挑戰。