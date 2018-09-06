徐定禎轟徐耀昌財政管控無能 苗縣府：換誰來做都一樣

2018-09-06 15:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌近期競選廣告主打整頓苗栗財務有成，但對手無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎陣營卻批評，徐耀昌上任後大砍縣內教育文化、經濟、社區發展等重要建設支出，且歲入還較前縣長劉政鴻執政時期大幅減少，重轟徐耀昌是以苗栗發展停滯換來改善財政的「神話」。

苗栗縣政府主計處處長陳榮貴表示，徐耀昌縣長上任後已面臨現金周轉不靈、發不出薪水、廠商工程款等窘境，再加上土地增值稅減少、中央建設配合款提高等因素衝擊歲入，使縣府被迫減少使用率低、無急迫性及高配合款的建設，另節省非法定社福支出等樽節方案，「當時已無路可走，換任何人執政都必須這麼做」。

徐定禎陣營批徐耀昌「將帥無能，累死三軍」，列出中央審計單位總決算部分資料，指出徐耀昌2016年歲入較劉政鴻主政最後一年歲入短少21.4億，但卻靠著大砍教育經費、減少經建投資及刪減社區營造、銀髮族照護等經費共47.6億，僅憑個人好惡扭曲資源分配，讓苗栗持續落後其他縣市，才成就賸餘13.8億的「神話」。

但陳榮貴強調，2016年因土地增值稅減少4億、中央建設配合款提高6.4億，再加上前縣長劉政鴻任內販售大坪頂營區、頭份國中土地賺入11億，歲入才會有所落差。

為了挽救苗栗財政，縣府減少非法定社福支出，如學童營養午餐、課後輔導等經費，另因應少子化停建新港高中，並節省業務支出；另也停辦使用率低、無急迫性及須高配合款的工程等；將錢花在刀口上，避免債留子孫。