蔡英文搭裝甲車勘災 她揭露「媒體沒寫的淹水政治學」

2018-09-06 15:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統蔡英文搭雲豹裝甲車去嘉義勘災，引起議論，本身是嘉義人的高雄市生態保育團體「柴山會」總幹事楊聘育，今天在臉書發表「庶民的淹水政治學」，強調當地民眾的反應，似乎與許多媒體的敘述有落差。

楊聘育老家在嘉義，前天老爸老媽回嘉義探望親人，一定會談823淹水話題，她有不少親友是住在布袋、東石一帶，她仔細聆聽，很想知道嘉義這些淹水地區的後續。

楊聘育說，嘉義淹水區在水還未消退的那幾天，所有補給運送除了靠軍隊戰車外，還有來自高雄市的橡皮艇。那些負起物資運送任務的橡皮艇，不斷來回穿梭，「高雄市」這3個字遂印入住民的腦海。聽親友說，當地的住民很感謝高雄市這段時間的幫忙。

楊聘育表示，對於蔡英文搭雲豹裝甲車去勘災，當地民眾的反應，似乎與許多媒體的敘述有落差。他們最有感的是：一、總統有親自來勘災；二、來了之後資源有進來，特別是水退了之後，幾個老年人居多的聚落，軍方全力幫忙清理後續。

她說，因此他們的反應是：「水淹成這樣，總統要進來不搭戰車，不然是要游泳進來嗎？」

楊聘育指出，嘉義市就很有趣了！823雨下的比以前大，但卻是近10年罕見的「沒淹！」幾處10年來逢雨必淹的市民，當晚已經準備好徹夜不眠，結果竟然沒淹，雨水還不斷湧入下水道，這證實市長涂醒哲傾全力清下水道阻塞的垃圾，產生了成效。

她說，市民開始津津樂道，說涂醒哲清下水道的付款方式不是依工作天數，而是依清除來的垃圾量來給付；所以，包商當然就拚命清、徹底的清，連卡在溝內的水泥塊都沒放過。然後，讓嘉義市民啐唸的「涂醒哲很不會做人」這件事，被超級有感的不淹水給淡化了。

楊聘育指出，此外，「老天有眼」這幾個字在他們聊天間不斷出現。他們戲謔地說：「是啦！對嘉義市而言，這場豪大雨沒有在涂醒哲還在清下水道的時候下，而是在清完的時候下，也的確是老天有眼啦！」這段話在酸誰，不言而喻。

楊聘育說，說實在的，「老天有眼」這種嘲諷災難的話，真的不要說啦！對這種事老百姓的記性特好，至少這1年絕對不會忘。

楊聘育強調，以上都是媒體沒寫的、很多名嘴沒有說的、庶民茶餘飯後閒磕牙的淹水政治學。