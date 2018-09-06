握拳G！ 魏明谷競選LOGO亮相

拚連任的民進黨彰化縣長參選人魏明谷，其競選LOGO亮相。（記者張聰秋攝）

2018-09-06 15:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕拚連任的民進黨彰化縣長參選人魏明谷，其競選LOGO亮相，取中文前進的英文字義「GO AHEAD！」中的「G」字母，呼應姓名尾字「谷」字諧音，字母字形好比握緊拳頭的意境，帶出魏明谷繼續「骨力」替彰化縣民打拚。

今天，民進黨4位彰化籍立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、施義芳，以及多位競選辦公室年輕人，各自穿上競選T-Shirt上衣，在彰化縣工業會7樓會議室發表文宣，用行動和口號共同宣示奮勇前進戰場，決心捍衛彰化綠地。

會中，除了發布第1波競選口號「支持對就做，魏明谷GO AHEAD！魏明谷對就做，彰化GO AHEAD！」之外，並放映競選視覺影片。

陳素月說，競選團隊取魏明谷的個人特色，促成這次競選文宣的內容，「GO AHEAD！」的字母「G」，就是魏明谷的谷字諧音，呈現出拳頭緊握的意象，也代表魏明谷會繼續「骨力」替彰化打拚的意思。

黃秀芳表示，競選文宣中「對，就做！」說明了魏明谷的做事態度，只要是對彰化縣有利的事，繼續做就對，這同時象徵支持魏明谷就是支持做對的事、就是支持彰化繼續建設。