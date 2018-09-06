馬英九嘉義輔選 馬迷相挺

馬英九（左4）到吳育仁（右3）在中埔鄉的「當嘉縣長競選辦公室」與黨員座談，國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠（左3）抽空前來，尋求連任的縣議員詹黃素蓮（左2），以及縣議員參選人邱銀海（右2）、中埔鄉代參選人吳明哲（左1）等人陪同，高喊「國民黨要團結」。（記者曾迺強攝）

2018-09-06 14:29

〔記者曾迺強／嘉義報導〕前總統馬英九今天到嘉義縣輔選，先後到水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉為國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁及多名黨籍參選人掃街造勢，「馬迷」一路熱情相挺，有人主動擁抱馬英九，為馬加油，場面熱烈。

馬英九上午到水上鄉公有菜市場掃街拜票後，隨即前往吳育仁在中埔鄉的「當嘉縣長競選辦公室」與黨員座談，國民黨提名嘉義市長參選人黃敏惠抽空現身與馬英九、吳育仁「合體」，尋求連任的縣議員詹黃素蓮，以及縣議員參選人邱銀海、中埔鄉代參選人吳明哲等人陪同，高喊「國民黨要團結」。

馬英九說，吳育仁曾擔任不分區立委，經驗豐富，出來選縣長「非常恰當」；吳育仁批評嘉縣沿海鄉鎮市在823水災成為重災區，強調他若當選縣長，會調查治水工程是否人謀不臧，重申若3年治水不成將辭官，以示負責；黃敏惠說，她擔任立委時就要求落實疏濬，強調「前人種樹，後人乘涼」，意指嘉市近年未淹水，是歷年首長執政一棒接一棒的成果。

中埔鄉的座談結束，馬英九由吳育仁、黨提名竹崎鄉長參選人吳金輝等人陪同，中午前往竹崎鄉真武廟參拜，隨後以徒步方式，沿市區中山路至兩側商家掃街拜票，馬逐一走進店內和老闆、客人握手，還主動到美髮店內問候洗頭的客人，呼籲支持國民黨。

馬主動到美髮店內問候正在洗頭的客人。（記者曾迺強攝）

前總統馬英九（右1 ）、國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁（中）沿竹崎鄉中山路掃街尋求支持。（記者曾迺強攝）