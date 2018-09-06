部長參加美台國防工業會議？ 國防部：持續協調規劃

2018-09-06 13:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕本報今日報導，美台商會已發送今年度「美台國防工業會議」邀請函，給國防部長嚴德發。對於嚴德發是否出席？國防部表示，此案正持續協調規劃中，將針對會議研討內容、美方出席人員層級、獲致國防外交效益及尊重立法院開議期間等綜合評估後，再決定出席人員層級。

「美台國防工業會議」為台美軍事交流重頭戲，今年10月28日至10月30日在美國馬里蘭州首府安納波利斯主導舉辦。據悉，目前廠商報名情形不亞於去年，估計產、官、學界參訪團人數約有40至50人，且人數持續增加中。