談深澳電廠發電議題 蘇貞昌：尊重專業判斷

《未來市長講》主持人沈春華（左）和民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）對談。（記者李雅雯攝）

2018-09-06 13:56

〔記者李雅雯／新北報導〕LINE TODAY因應九合一選舉推出《未來市長講》企劃，邀請6都市長參選人上直播，民進黨新北市長參選人蘇貞昌為第一棒，今天中午和知名新聞主播沈春華對談。沈春華提問，如何看待深澳電廠發電議題；蘇貞昌回應，尊重專業判斷，若有污染疑慮，絕對為了市民健康堅決反對。

沈春華轉述網友提問蘇貞昌是否支持火力發電。蘇貞昌表示，新北市需要生活品質就需要有電，不能因為選舉就說我不要電，如果電廠有任何污染，為了新北市民健康，我絕對反對。

沈春華追問，普遍認知認為火力發電就有污染物，「你為什麼不直接說反對？」蘇貞昌說，尊重專業判斷，倘若當選新北市長，會有環保局這個專業單位，環保局判斷有污染的話，「我就是反對」；現在林口就有個發電廠，新北市府卻給林口生煤許可，新北市府不是雙重標準嗎？「我一定尊重專業判斷，若有污染，我就是反對」。

沈春華挑戰問「環保局長是您指定的，他會做出和市長不同意見的決定嗎」，蘇貞昌再答，我絕對尊重專業判斷，能源政策和污染都需要專業評量，不要用選舉語言，若有污染，我就是反對，如果有污染我絕對不會允許。