中央執政恐成包袱？ 蘇貞昌：也是藍營新北8年期末考

2018-09-06 13:55

〔記者李雅雯／新北報導〕LINE TODAY因應九合一選舉推出《未來市長講》企劃，邀請6都市長參選人上直播，民進黨新北市長參選人蘇貞昌為第一棒，今天中午和知名新聞主播沈春華對談。沈春華提問，地方選舉是蔡英文執政期中考，其執政成績會否擔心成為地方選舉包袱，蘇貞昌答，情緒移轉是民主正常的現象，新北市選舉也是國民黨執政8年的期末考。

沈春華在直播中提問，民進黨過去1年來執政民調低，會不會擔心執政團隊信賴度下降影響選情。蘇貞昌認為，情緒移轉是民主正常現象，蔡英文總統做了很多改革，改革都會有反彈，對於選舉有影響是當然的；反過來說，這也是國民黨執政新北市8年的期末考，其實中央有政黨競爭，地方則是地方事務、沒有分黨派，「我當年台北縣長連任就是很多鄉鎮市不分黨派支持我」，地方首長是看你會不會做事。

沈春華另也提問，「萬一選舉失利怎麼辦？有可能再入閣嗎？」蘇貞昌笑答，他都組過閣了，不會再入閣了。蘇貞昌也強調，新北市過去8年不是沒有做事，而是太慢，不是沒有建設，而是太少，「我還可以爭取很多中央資源為新北做事情，我是爭取一個機會，我只是想讓新北更好，我有這個把握」。

對於提問談到「民進黨執政到現在打幾分？」蘇貞昌回應，中央政府很努力在推動各種改革，做建設，改革過程中確實有些做法可以調整，可以在政策論述上或處理溝通上讓他更好，「看人挑擔就不覺得吃力，還嫌人家姿勢不好。（台語）」