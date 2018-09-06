釋迦外銷無關藍綠！ 台東農會：遺憾無端捲入縣長選舉...

台東釋迦外銷問題引發縣長選舉爭議，台東地區農會理事長楊招信（左二）、總幹事李建通（右一）等人出面澄清。（記者王秀亭攝）

2018-09-06 13:03

［記者王秀亭／台東報導］民進黨台東縣長參選人劉櫂豪爭取200萬元經費，助冷凍釋迦銷往北美，國民黨參選人饒慶鈴認為外銷不該捨近求遠，台東地區農會今天中午澄清，純粹是協助農民開拓其他國家的外銷市場，絕無藍綠問題，盼此爭議到此為止。

台東地區農會總幹事李建通表示，台東釋迦分為大目釋迦及鳳梨釋迦兩品種，年產量分別為3萬6000噸級2萬4000噸，其中鳳梨釋迦以外銷中國市場通路為主，約占產量6成。

李建通指出，大目釋迦不耐儲運，無法鮮果外銷，加上內銷市場日趨飽和，為助大目釋迦農民突破困境，農會去年以熟果急速冷凍方式，解決儲運問題，嘗試行銷北美市場有成，卻發現當地存有行銷問題，因而由立委劉櫂豪向農委會爭取200萬元，從這個月起在美國15處大型超商舉辦80場次行銷推廣，200萬元中超過一半為急速冷凍、分級包裝及在美國的展銷費用。

台東地區農會理事長楊招信說，農會的出發點是助農民開拓更多外銷市場，捨近求遠之說是個誤會，對於無端捲入縣長選舉戰火，農會感到遺憾，因而特別澄清，農民由衷希望無論哪個政黨執政，都不要針對政治問題來做貿易。