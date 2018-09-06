一筆筆小額捐款支持進議會 歐巴桑哭了

2018-09-06 12:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕歐巴桑聯盟南區共5位縣市議員參選人，經過2個月努力，聚集來自全台各地的小額捐款92萬元，達到保證金門檻，正式投入選戰，今天上午在高雄市發表選戰理念，一位歐巴桑談起台灣父母育兒的辛苦，不禁哭了。

5位歐巴桑參選人及數十戶親子家庭，今早齊聚高雄市政府鳳山行政中心，呼喊「11月24日挺生活，選歐巴桑」、「市政即生活，小民要主宰」、「金權政治沒有倒，小民生活不會好！」等口號。

歐巴桑聯盟指出，兒童人權、親子友善、勞工權益、性別平權、環境正義、小民參政等6大理念，是歐巴桑長年關注的議題，從街頭遊行、開記者會倡議反空污、支持性別平權、護樹不砍樹、「以公民參與監督」的方式與公部門交手、催生近百場嬰幼兒閱讀計畫及兒童人權推廣活動等，都可看到這群歐巴桑的努力。

不同於有政黨及財團支持的參選人，5位歐巴桑攤開捐款明細，上面密密麻麻的紀錄超過350筆；從最低的43筆100元捐款，到最高金額的5萬元捐款3筆，每一筆捐款都來自跟歐巴桑一樣的市井小民，有單薪家庭媽媽的買菜錢、路邊運將大哥的支持等。

曾是幼教老師的陳冠娟，這回在台南市安平區參選市議員，她回想說：「難道在台灣育兒的父母，只能因為生養育兒的壓力，就得在高工時、低薪、超時加班過勞的工作中拚經濟？而犧牲育兒陪伴的品質嗎？」她一邊說著，更數度哽咽落淚。

雲林縣虎尾鎮、土庫鎮的縣議員參選人蔣尹瑄，也是東奧台灣隊正名的雲林連署站站長，她相信小民將帶給政治新的力量，希望從雲林做起，讓屬於台灣的歷史文化、建築，能夠被好好對待，成為台灣人的驕傲。

育有一子的沈玉玲，在高雄市左營、楠梓區參選，她強調落實兒童人權，並不是一個空泛概念，而是必須從從家庭、職場、社會、托育環境，分頭找出政策上可以給予協助的地方。

關注性別平權議題多年的高雄市旗、鼓、鹽區市議員參選人江敏榕，主張高雄成立性平辦公室，從社區、家庭到教育、社會政策到公空間的推進，讓高雄真正落實成為一個人權城市。

推廣親子共讀多年的高雄市前鎮、小港區市議員參選人于仙玲，主張活化選區內閒置的公共空間，導入公民參與的工作坊方式，一同建立社區共作公園。