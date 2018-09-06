醫界挺綠下降？ 醫師公會全聯會：非事實

2018-09-06 12:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對媒體報導稱，台灣醫界挺綠比例由7成下降到4成。中華民國醫師公會全國聯合會理事吳國治今受訪時強調，「報導不是事實」，他認為，執政黨上任後推動包含分級醫療、醫療刑責合理化的政策，都相對改善醫師執業環境，醫界對執政黨的支持度並未下降太多；吳國治表示，不清楚為什麼會有這樣的報導，但用這種觀點「會讓醫界的人受到誤解」。

中時報導日前引述彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠受訪內容指，台灣大環境改變，不僅民眾對執政黨支持比例下降，傳統醫界支持民進黨七成、國民黨三成的比例也發生轉變。

中華民國醫師公會全國聯合會理事吳國治今受訪表示，報導內容不是事實，過去醫界支持民進黨比例的確是七成，報導稱支持比例下降至四成的說法「有點誇張」；吳國治強調，民進黨政府上任後，積極推動醫療分級制，以節省醫療資源浪費、建立可長可久的醫療制度；同時也推動醫療刑責合理化、醫療糾紛調解機制等政策，讓醫師不用一直活在醫療暴力陰影下，政策帶來的正面效果，他在很多醫師群組中都有感受到。

此外，吳國治也表示，民進黨政府上任後推動的年金、勞基法改革，或許有帶來民怨，但他認為，醫師平均的教育水平比較高，判斷應不至於隨波逐流，也不會因一篇負面報導就受影響，此外，醫師公會全聯會也積極推動相關配套，讓一般診所不至於受一例一休影響太多。

吳國治表示，報導中的受訪者背景「色彩太濃」，不足以代表全數醫界意見，若以這種觀點，恐怕會讓醫界人士受到誤解。