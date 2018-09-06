藍營將募百萬獎金 徵求林佳龍疑似賄選檢舉人

2018-09-06 12:36

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市黨部今日召開記者會，宣布提供獎金100萬元，徵求台中市長林佳龍疑似賄選檢舉人，檢舉案一經起訴，即透過法務部將獎金轉交給檢舉人。

國民黨台中市黨部在律師洪嘉鴻見證下，公開宣布將提供100萬元檢舉獎金。市黨部主委陳明振表示，最近接獲許多民眾反映，林佳龍藉由後援會名義，在各處密集舉辦餐會，只要不是林佳龍後援會成員、沒有繳交費用、因親友招待出席林佳龍餐會接受招待，並提出具體相關事證，向法務部檢舉賄選，檢舉案經檢方起訴，市黨部就將100萬元獎金，透過法務部轉交給檢舉人，若加上法務部的1000萬元獎金，檢舉人共可得到1100萬元獎金。

陳明振也說，國民黨沒錢，這100萬元獎金將由黨部號召百位理念相同者，各捐款1萬元進行籌資，已經有路見不平者表達願意幫忙籌措。

洪嘉鴻則指出，依據法務部發布的「賄選犯行例舉」，假藉募款、聯誼活動或其他相類理由，提供「免費」或自付額與成本顯不相當的餐飲或流水席，都屬於賄選行為。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，國民黨的指控從「罪證確鑿」，變成懸賞獎金徵求證人，顯示所有指控根本沒有真憑實據，而市長林佳龍也將正式提告，盼對手陣營可提出具體的政見，負面選舉與抹黑手法已經跟不上市民的智慧。

相關影音