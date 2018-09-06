藍委質疑新任命保訓委員未公告 總統府感謝提醒

2018-09-06 12:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對國民黨立委開記者會質疑總統府未將考試院保訓委員的總統令公布於總統府公報與網站一事，總統府表示，經查是承辦人處理公文程序之作業過程中有所疏漏，目前已於網站發布，總統府公報也會進行補公告刊登。

總統府會針對作業流程加以檢討改善，感謝立委的提醒。

至於總統府秘書長發布之公文，由於秘書長為總統府的機關代表，相關公文發出皆循歷屆政府之慣例依規定辦理，並無保密之需要，更不會故意不公告。外界不需做過度的虛構詮釋，更不必捕風捉影進行無端影射。