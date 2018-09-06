柯Ｐ震怒？下週加開雙首會 林崇傑喊話：吳音寧來開會

產發局長林崇傑受訪喊話吳音寧下週一來開會。（記者楊心慧攝）

2018-09-06 12:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培上週在議會揭露台北農產運銷公司總經理吳音寧曾提比市府版少十一億元的第一果菜批發市場改建的北農版方案，引發台北市長柯文哲不滿，原本柯市府緊咬吳音寧從未開會，未料，產發局長林崇傑昨改口吳有去開會並道歉，傳柯大為震怒，昨晚緊急通知相關局處首長開市長會議，林崇傑今上午否認市長動怒，強調開會幾次不是重點，並表示下週一將會加開雙首長會議，希望吳音寧來開會，而不是不來開會只在臉書PO文。

柯連日受訪被問到吳音寧相關事件都動怒，昨更疑似爆粗口「『馬』那就拿出來看啊（指會議記錄）、我要開始發脾氣了！」並批吳都不來開會。未料，議會民進黨團昨爆吳曾出席十一次會議，卻被說成沒去開會，產發局長林崇傑當場道歉。

本報獨家報導，台北市長柯文哲對產發局、市場處在民進黨團的說法大為震怒，預計要召開「記者會」進行輿論攻防，市長室昨晚緊急通知副市長兼北農董事長陳景峻、工務局副局長楊明祥、市場處處長許玄謀、林崇傑等人早上八時至市長室開會。

林崇傑表示，他昨天是對講話的語氣若外界感到不妥「做說明」，但回過頭來說，雙首長會議是針對市場改建成立的重要會議，工作主要是協商改建相關事宜，作為公司的總經理不來會議，而作為公司的代表也沒將會議內容帶回去，就算是帶回去後也沒有充分討論，現在計較開會來一次還兩次，這不是關鍵的重點。

至於北農版建議，林崇傑再批，北農版的停車場規劃會造成交通動線問題、物流中心協調過小等，現在都定案才再講。另外，林崇傑表示，為這件事下周一將會加開雙首長會議，希望總經理來雙首長會議討論，把有疑慮的地方大家在體制內討論，而不是不來開會，只在臉書上發表，民主社會上不該用這種方式。

但林崇傑不願談早上會議一事，被問到柯是否動怒，僅說「不是這樣的」，但話鋒一轉，又繼續批吳應該在體制內討論，不應在臉書PO文，且這些事情在會議上都有反覆溝通作討論。