綠營縣市長同台後又找柯 姚文智：不必過度解讀

2018-09-06 12:12

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智明天將與台中市長林佳龍同台，但林下週要北上會見柯文哲；新竹市長林智堅日前也曾先和姚同台，後來柯也前往找林。姚文智說，市政還是要推動宣傳，不必過度解讀；至於被問到是否認為兩人內心挺自己，他僅說，「我很感謝他們」。

談到明天到台中會見林佳龍，姚文智受訪說，大家對林佳龍這幾年的施政能力都讚譽有加，重點是希望從台中經驗學習到更多市政，如何在短期內更有效率，完成都市建設、城市美學，明天算是一場學習之旅。

有記者問到，但林下週三要來台北，與柯同台，這樣算是挺你還是挺柯？姚說，市長也要兼顧市政推動，相信林為了花博宣傳，除了到北台灣還有其他地方，透過各種管道，畢竟台中難得舉辦這麼盛大活動，市長率隊到各個地方，不必過度解讀。

另有記者問姚，之前去找林智堅同台，三天後柯文哲也去找林，會不會覺得柯頻頻跟綠營首長合體，是要搶綠營票？姚說，一樣的邏輯，林智堅、林佳龍都是現任市長，都市發展還是有發展跟互動，所以跟整個城市發展，彼此交流，當然都尊重，不管是林智堅或林佳龍，我們都共同參加黨代表大會，感謝他們，自己現在不是現任市長，他們也以現任市長身分招待，或是為自己介紹城市發展。至於相信他們內心是挺你的？姚說，「我非常感謝他們」。

對於綠營內部評估就算年底是丁守中當選，也沒有什麼不好，重點是不要讓柯當選最好；姚說，「重點是我當選最好」。

談到幾個月前拜會陳水扁，姚文智說，他認為陳是歷來最好的台北市長，陳也提到，台北市民水準最高，因此市民對整個市政要求、選舉活動要求非常高，希望我們全力以赴，陳也說，只要能夠提出更好的政策，說服市民，整個選舉應該非常有信心。