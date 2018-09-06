陪陳學聖掃街 周錫瑋：投給綠就是支持台獨

2018-09-06 12:13

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨中央助選團副團長、前台北縣長周錫瑋今天上午陪同桃園市長參選人陳學聖，到楊梅區埔心市場掃街拜票，高喊「心中有學聖，桃園一定勝！」周錫瑋表示，民進黨想讓中華民國消失，投給綠營就是支持台獨。

年底選戰持續加溫，被戲稱「中央廚房」的中央助選團成軍，「副主廚」周錫瑋展現親和力，近中午不畏酷辣陽光，陪同陳學聖逐攤握手，還有攤商送上象徵好運的鳳梨和蘿蔔，預祝年底好運來，周錫瑋炒熱氣氛，率眾高呼：「心中有學聖，年底就大勝！」支持者高分貝回應，現場擠得水洩不通。

周錫瑋受訪時炮火猛烈、瞄準綠營猛轟，左批中央執政不力，勘災動作慢、邦交國銳減，蔡英文正在消滅中華民國；右打鄭市府胡亂花錢，「鄭文燦要五毛給一塊，用人民納稅錢為自己作公關，一心只想連任」，相較起來，陳學聖務實，桃園要有真正的建設和發展，必須把票投給國民黨。

周錫瑋被問及桃園市、新竹縣、嘉義市及台東縣因「四個女人」陷入分裂麻煩，會否讓國民黨欲奪半數縣市的壯志豪言破功？周錫瑋不願正面回應，只淡淡地表示，年底選戰就是台獨與正統的對決，恩怨情仇暫放兩旁，深信未來仍能整合，「四個女人」僅是新聞炒作罷了。

周錫瑋緊握陳學聖雙手，勉勵對方當選後要一本初衷，台灣的政治需要清流、政策需要貫徹，政治人物的誠信等同他的生命，唯有心存真誠才能喚回選民的心。

陳學聖強調，會傳承當初周錫瑋解決淡水河汙染、整治新莊中港大排的經驗，讓桃園成為全台灣最乾淨最宜居的城市。