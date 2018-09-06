范巽綠回任教育部次長 遺缺由副手王進焱升任

王進焱升任高雄市教育局長。（記者黃旭磊攝）

2018-09-06 11:52

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市教育局長范巽綠接任教育部政次，由副局長王進焱升任局長。

范巽綠（66歲）於2014年12月，受前高雄長陳菊託付擔任教育局長，任期3年8個月，本週回任教育部政務次長，今天（6日）下午將於市府鳳山行政中心與同事及校長話別。

高雄市代理事長許立明發佈人事令，教育局副局長王進焱即日起上任，勉勵新局長繼往開來，打造優質教育環境。

許立明表示，相當肯定范巽綠戮力以赴，開創教育新局，而王進焱教育行政資歷盡30年、公職生涯45年，處事穩健細緻，了解市府團隊合作機制，對於業務能無縫接軌。

許立明說，王進焱於1973在高雄市國小擔任教師、主任，1980年入教育局服務，從股長、專員、秘書、督學、科長、主任督學、主秘到副局長，處事穩健細緻，經資歷完整，長年於市政團隊服務歷練，熟悉教育政策發展脈絡，盼率領同事繼往開來。

王進焱活躍於港都體育界，他表示，長期在市政團隊工作，將在歷任教育局長奠定基礎上，持續建構有利教育環境，提升學生基本能力，支持教師教學需求，協助學校行政推展，勇敢迎接多元挑戰，以培養具有解決未來問題素養的跨域人才。