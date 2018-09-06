對日本強震表關心慰問 賴揆：速了解台僑、觀光客需求

2018-09-06 12:03

〔記者李欣芳／台北報導〕日本北海道今天凌晨發生6.7強震，接近震央附近的厚真町發生大規模土石流，並有房屋倒塌、道路下陷龜裂情形，行政院長賴清德今天上午主持行政院院會時，指示外交部、僑委會與交通部，了解有無台灣僑民或觀光客需要協助。

賴清德表示，日本近日接續遭受風災與強震襲擊，他代表行政院誠摯向日本表達關心和慰問之意，請外交部與內政部持續關注有無需要協助的地方。

賴揆說，政府將持續關注每個面向，誠摯期盼日本北海道的災害降到最低，相關救災工作順利。