果菜市場改建案 姚文智轟柯P：傲慢、偏見、髒話、謊話

談柯文哲對果菜市場改建案，姚文智今痛批柯，「態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話和謊話」。（姚文智競選辦公室提供）

2018-09-06 12:06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北農產公司總經理吳音寧近來因第一果菜批發市場改建案，和市長柯文哲多次交鋒，民進黨台北市長參選人姚文智今痛批柯文哲，「態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話和謊話」，加上之前吳接連被栽贓、抹黑，自己很替她抱不平；此改建案非同小可，應趕緊召開公聽會，廣納各種意見。

姚文智今天上午前往自強市場拜票，受訪談到昨天下戰帖，邀請國民黨台北市長參選人丁守中、市長柯文哲辯論，柯回應，政策不一樣才要辯，現在有何理由需要？姚聞後反問「我的政策有什麼跟他一樣？」如果柯想不出，那大巨蛋、第一果菜市場興建案也可以，有很多主題，「坦白說，看了這樣的回應，真是啼笑皆非」。

話鋒一轉，姚文智主動提及第一果菜批發市場改建案。他說，如此重大的改建案造價140億，興建後可能影響半世紀，這幾天卻看到柯，「態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話和謊話」。

姚痛批，第一，柯對省錢沒興趣，根本不是柯所稱為台北市看緊荷包，若北農提出的版本可省11億，「我姚文智半夜都要爬起來看到底如何特別」；第二，整個市場改建案完全沒有SOP，被舉發沒有環評，現在才在補救；第三，整個官員跟著柯集體說謊，為鬥爭吳音寧，把所有官員捲入鬥爭漩渦，大家跟著說謊，舉凡出席幾次、有無發言，柯只要說一句「吳算什麼東西」，所有人跟著說謊，這是非常恐怖的事，一個如此重大的市場改建案，裡面充滿謊言、權力鬥爭，視使用者需求、市民利益、市府運作為無物，把我們過去市政推動價值，推的一乾二淨，「再說一次，心態是傲慢與偏見，嘴巴是滿口髒話謊話」，這麼大的案子搞得一敗塗地，柯不用負責嗎？不用跟所有市民朋友道歉嗎？

姚文智也提出建言，認為柯未來應該舉行公聽會，重新好好討論，並納入三層次的想像，第一使用者需求，是否真的符合新的時代？第二如何設計更精良，節省市府經費，如果吳的提案可省這麼多錢，為何不好好考慮？第三萬華地區以及台北市市場發展的想像也要納入。

姚文智也替吳音寧抱不平，他說，看到吳音寧從去年到現在參與無數會議、提出無數修正看法，又整合整合使用者意見，卻換得這樣對待；他強調，自己對這樣的市場改建案存有高度疑慮，應該要召開公聽會，重新好好討論。

姚文智也說，這段時間以來，栽贓、抹黑吳，說送紅酒給民進黨、說她沒出席會議，「做一個市長就可以傲慢到這種地步嗎？甚至可以拿謊言指控一半是部屬、一半是合作夥伴的同仁嗎？她需要受到這樣對待嗎？」