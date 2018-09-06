黃偉哲提治水對策 水利署20億預算明天先審

黃偉哲（左一）上午邀集經濟部水利署官員在急水溪學甲26號水門會勘，提出治水對策。（記者楊金城攝）

2018-09-06 11:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南溪北地區這次淹慘，民進黨台南市長參選人黃偉哲上午邀集經濟部水利署第五河川局長陳中憲、第六河川局長邱忠川在岸內排水、田寮排水匯流口的急水溪學甲26號水門會勘，提出治水對策，他說，中央、市府治水經費都是最優先，將在立法院藍綠對抗中爭取預算到位。

陳中憲、邱忠川說，這次總雨量大多在600~800毫米，強降雨是造成淹水災情主因，當急水溪（外水）水位暴漲時，內水只能靠抽水、滯洪、分流來排水，災後，水利署提出以緩濟急政策，將治水不急迫的經費移給縣市急迫治水工程，提報行政院會審核，也正調查各縣市移動式抽水機、抽水站需求。

台南市水利局提出治水新工程，急水溪學甲26號水門的4個水門擴建為8個水門，提高排洪量，新建4個水門經費約需8千萬，另外岸內排水之前做的應急工程不足應付雨災，因溢堤造成淹水，且不少土堤在大水過後崩坍、淘空流失，水利局將提報分7期、總預算20億元的岸內排水治理工程到明天前瞻計劃審查會中審核。

黃偉哲說，南市包括八掌溪、急水溪、曾文溪、三爺宮溪等水系治水計劃希望按部就班在最短時間治理，不管中央還是地方的治水經費都是最優先，前瞻計劃已審核的該給就要到位。上游疏浚、聚落圍堤也都是治水重點。

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