藍委批總統府「密令」保訓委員不公告 疑2人資格不符

2018-09-06 11:36

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統今年6月、7月兩度任命考試院保訓會委員，國民黨立委指總統府「密而不公告」，只轉錄人事命令給考試院，並未公告發布政務官的人事任命令，質疑用密令有其違法任用內幕，並認為當時所任命的保訓委員李英毅、王思為資格不符。

國民黨團今召開記者會，國民黨團副書記長柯志恩表示，今年8月1日共有4位保訓委員任期屆滿，蔡總統便於6月22日以「華總一禮字第10700066170號令」，任命劉如慧及李英毅2人，再於7月31日以「華總一禮字第10700080480號令」，任命謝志明和王思為。

柯志恩指出，總統府這兩道人事命令並未公告在總統府網站上，竟是由總統府秘書長陳菊以「錄總統令」的方式報給考試院。柯質疑，過去薦任以上常任文官任用，總統府公報都會刊載公告，保訓委員職務是比照簡任第十三職等的政務官，為何既不上網公告，又不刊登公報？

柯志恩強調，過去保訓會的官網都有揭露保訓會專任及兼任委員的名單及學歷，105年5月時保訓會官網還清楚列出，不知何時保訓委員名單悄悄全部下架，到底在隱瞞什麼？

柯志恩說，李英毅是陳菊的外甥，曾於91年擔任保訓委員，當時被指資格不符，如今再任資格仍大有問題。他僅是大學兼任講師，並未「曾任公私立大學教授6年以上」，也非具有人事行政或法學專長，為何可以任命為保訓委員？如何不令人懷疑此項任命不是憑其專業而是靠近親關係？

柯志恩說，陳菊未做完高雄市長任期就入總統府擔任秘書長，其人馬也紛紛進駐各部會及考試院，連保訓會常務副主任委員也由高市府人事處處長葉瑞與接任，可見菊系勢力之龐大，不管有無資格只要有力人士提拔就能加官晉爵，完全無視法定資格的限制。

國民黨團書記長曾銘宗則指出，王思為是台大畜產系畢業、在法國攻讀國際經濟、政治系所，完全不符「對文官制度或法律學科著有研究」的資格，亦無「曾任簡任職6年以上，成績卓著，而有專門著作者」。

曾銘宗說，李英毅與王思為既無人事行政，也無法學專長，更無公務人員行政經歷，不符合保訓會組織法第5條所定的專長資格 ，是否因其資格條件不符，總統府才會以「錄令」的方式報給考試院，不敢在總統府網站公告？這樣的程序不算完成發布人事命令，蔡總統應針對這道「密令」說清楚、講明白，並立即解聘不符資格的委員，重新聘任。