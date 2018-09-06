中國器官買賣疑雲 吳祥輝下午告發柯文哲

2018-09-06 11:28

〔記者錢利忠／台北報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，日前出版作家伊森．葛特曼寫的「屠殺」一書中文版，還刊登報紙全版廣告，指台北市長柯文哲曾涉入中國器官買賣市場；柯否認，指廣告絕非吳出錢刊登，吳認為柯指控不實，控告柯誹謗；針對中國器官買賣疑雲，吳今天下午將再次赴台北地檢署，告發柯違反殘害人群治罪條例罪。

日前報紙廣告摘錄指出，「屠殺」作者伊森是人權調查記者，長時間調查中共摘取法輪功學員器官，他曾專訪柯文哲，該書指「柯帶病人到中國進行器官移植」、「柯確知所有器官都會來自法輪功」、「柯因和活摘法輪功器官、販賣移植的組織『兩岸器官一家親』，器官取得成本減半」、「柯企圖把自己設計的器官移植標準登錄系統賣給中國未果」等內容。

柯文哲則指出，4年前曾拿出作者的澄清信函，作者也答應若再版會修改，「問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」；柯又說，該廣告絕不是吳祥輝出錢刊登，因廣告費要100萬元以上，吳只是拿錢辦事而已，台灣選舉就是用泥巴戰，他不會發瘋，還呼籲媒體應該查是誰出錢。

吳祥輝則在臉書回應，指柯文哲到現在還在轉移焦點，另外還開記者會指柯誤導離題、未針對實際內容回應。至於柯質疑吳只是拿錢辦事，是誰出錢刊登廣告？吳則回應，「我不裝窮也不裝闊，幾十萬我隨時有。」