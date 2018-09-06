俄羅斯國民來台免簽 外交部︰即起試辦

2018-09-06 11:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕為推廣國內觀光，外交部今天宣布，我對俄羅斯旅客即日起試辦免簽證措施，至明年7月底為止。

交通部長吳宏謀8月下旬在媒體訪問中提出「振興觀光三箭」，其中第一箭是打造5至7處海灘為觀光亮點，鎖定吸引俄羅斯等旅客來台，提供免簽服務，全力開拓「高緯度旅客」新觀光財，提振消費。

外交部今天接續宣布，我國政府為進一步推廣國內觀光，增進俄羅斯國民對台灣的認識與瞭解，以及提升台俄經貿投資關係，決定針對觀光、商務、探親、參展考察及國際交流等目的來台的俄羅斯國民，試辦給予14天的免簽證待遇。試辦期間自即日起至明年7月31日止，屆時將依實施成效及相關實施情形決定是否延長辦理。

外交部說明，俄羅斯申請人須經查無不良或犯罪紀錄，須持有俄羅斯效期6個月以上的普通護照，持有回程機（船）票或至下一目的地之機（船）票及有效簽證，備妥旅館訂房紀錄、在台聯絡人資訊及適當財力證明，以供國境線上查驗。

根據領務局網站，我國人赴俄羅斯，俄羅斯駐華代表處僅接受透過俄羅斯聯邦外交部線上填表系統所填寫及列印的簽證申請表。有關填選俄羅斯簽證入境目的，除「觀光簽證」及「商務簽證」選項外，尚有「目的性觀光」可供選擇，提供赴俄從事觀光活動同時另有商務需求，如參加商展及洽商之外國人士使用。我國人於入境俄羅斯後，在第7個工作日內務必至當地移民機關完成抵俄登記。

對於我國給予俄羅斯國民免簽，但國人赴俄羅斯並無免簽待遇一事，外交部發言人李憲章今天說，目前赴俄的確是維持現狀。