反台獨 吳敦義喊話李登輝：解散喜樂島聯盟

國民黨主席吳敦義6日前往國父紀念館，參觀九年國民教育實施50周年特展。（記者方賓照攝）

2018-09-06 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕前總統陳水扁透過日媒表態支持台灣應該推動台獨公投，國民黨主席吳敦義今天上午到國父紀念館參觀九年國民教育實施50週年特展後接受媒體訪問時表示，「台獨是我們永遠要很審慎考量的，中國國民黨的立場是堅決反對台獨」，他還向前總統李登輝喊話，呼籲李登輝過去堅定反對台獨，應該要解散獨派團體「喜樂島聯盟」，別再搞台獨。

吳敦義指出，過去李登輝在總統任內成立「國家統一委員會」，並還親自擔任主任委員，制定「國家統一綱領」，李登輝在七十七年繼任總統後，「還在一篇鏗鏘有力的演講中，堅決反對台灣獨立，所以我希望像李先生，他那麼堅定的反對台獨，他還擔任過中國國民黨的主席，中華民國的總統，我覺得所謂他推動的『喜樂島聯盟』是應該要解散才對，不要去搞台獨公投，我覺得這會讓台灣變成一個撕裂的國度。」

吳敦義並表態「我是很堅定的（反台獨）」，他強調，國人要好好支持一個廉能有效率的政府與議會，一個繁榮均富的經濟，公益和諧的社會，以及和平穩定發展的兩岸，唯有這四根最重要的支柱，才能確保中華民國的安全與安和樂利繁榮經濟，「何必去搞其他會妨害到台灣拼經濟、公益和諧的社會，和平穩定的兩岸都會遭受重大震盪與災禍，我希望主張台獨的朋友們，應該趕快了解什麼路才是真正的康莊大道，什麼路才能維持台灣安全與和平穩定發展。」

此外，談到高中歷史課綱打算將中國史納入東亞史，吳敦義表示，他一開始覺得突兀，因為我們在台澎金馬，現在中華民國能治理的區域，「絕大多數都是從我們大陸來的」，各種宗教除了佛教是從印度傳來，其他像道教、儒教都是從中華文化傳過來的，所以課綱本來就應該照「原有的我們中華民國、台灣、澎湖、金門、馬祖同中國大陸，這是我們原來的地方，所以它就是有中國的史綱，再擴大為亞洲，或分東亞、東南亞」，過去幾十年來的教育都很正常，也讓大家能由近而遠，也讓我們了解中華民族是文化傳承的根源。