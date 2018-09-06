獨家》促轉會10月撤銷千件冤案判決 鄒族杜孝生案盼平反

畢業於台北帝國大學醫學專門部的杜孝生，戰後在嘉義吳鳳鄉當衛生室主任，1952年因擔任「新美農場」場長一職，捲入「湯守仁叛亂案」，在嘉義北門車站被警察押解至台北市保安司令部看守所羈押，遭到軍事審判入獄。（資料照）

2018-09-06 09:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會為平復司法不公，10月將正式公告第一批二二八事件、白色恐怖1千多件政治冤案，有罪判決將予以撤銷。據了解，捲入湯守仁叛亂案的首位鄒族醫師杜孝生，遭軍方以「貪污」定罪入獄，因不符合叛亂暨匪諜之賠償要件，無法直接塗銷判決，家屬已向促轉會聲請冤案平反。

促轉會副主委張天欽表示，只要是過去曾獲國賠在案的二二八、白色恐怖政治案件，在促轉會首波公告後，司法院、法務部、國防部將撤銷有罪判決，警政署也一併塗銷前科紀錄。

促轉會也查出，台灣在白色恐怖時代，確實有96案有匪諜證據，因屬於通匪叛亂，不適用「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，故不在公告塗銷範圍。

此外，基於「促進轉型正義條例」第6條第3項第2款，向促轉會聲請平反的政治冤案，目前有武漢大旅社、鄒族醫師杜孝生等多案，促轉會將一件一件調檔案，予以重新調查。

據調查，畢業於台北帝國大學醫學專門部的杜孝生，戰後在嘉義吳鳳鄉當衛生室主任，1952年因擔任「新美農場」場長一職，捲入「湯守仁叛亂案」，與鄉長高一生等6人在嘉義北門車站，被警方押解至台北市保安司令部看守所羈押。

杜孝生遭軍方指控與高一生勾通「貪污」，判刑17年、沒收全部財產，關押在新店軍人監獄3年多，才獲得保釋出獄，至於高一生、湯守仁、樂信‧瓦旦則在1954年遭到槍決。

1997年10月，「沒有政治犯罪名的政治犯」杜孝生，向二二八事件紀念會申請補償金被駁，只因罪名為「貪污」，不符合不當審判的匪諜罪或叛亂罪。

促轉會委員表示，高一生等曾獲賠的政治受難者，未來公告後判決就會撤銷。至於杜孝生案較特殊，經該會調查若認定是冤案，也可予以平反。