果菜市場改建風波 丁守中批：柯把吳當選舉提款機

2018-09-06 07:16

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲近日因第一果菜批發市場改建案與北農總經理吳音寧隔空交火，國民黨台北市長參選人丁守中表示，吳音寧早該撤換，柯文哲只是把吳音寧當選舉提款機。

丁守中今天清晨6點就到第一果菜批發市場拜票，針對果菜市場改建爭議，丁指出柯文哲對北農改建這麼大的工程，預算高達140億元，工期長達7年，可是卻沒有經過環評，簡直不可思議，改建過程也沒有充分跟攤商溝通。

丁守中認為，果菜市場改建勢在必行，現在的空間，不足以容納足夠攤商，冷凍設備、冷鏈物流等等也都要更新，如果是他當市長，會以大家的需求考量為主，來改建果菜市場。

提及北農總經理和柯文哲隔空交火的事情，丁守中指出，半年前大家就知道是吳音寧是不及格的實習生，還領這麼高薪，當時柯文哲為了拉攏民進黨中央，不敢對吳音寧怎麼樣，選舉期間把吳當作提款機，柯可能會為了選舉操作，到選前才把她換掉。

今天台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平也陪同丁守中拜票，他表示，絕對全力支持改建，但是台北市政府到目前為止，都沒有提供他們任何方案來檢討，改建是要改成幾層樓？要怎麼改？大家都不清不楚，什麼都不知道是要怎麼改建？改建的事情跟總經理無關，這是台北市政府發包的，就應該由台北市政府來跟他們協調，讓他們知道內容。

由於先前民進黨台北市長參選人姚文智拜會果菜市場時，理事長林長平並未現身，媒體詢問原因，林長平說，他們藍綠不分，只是剛好那天事前就有安排行程到西螺。