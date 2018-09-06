突破！美台國防工業會議 美邀國防部長嚴德發出席

2018-09-06 06:22

屬半官方會議 10月28日馬里蘭州登場

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕台、美列為年度重要軍事交流的「美台國防工業會議」，已排定10月28日至30日在美國馬里蘭州首府安納波利斯登場，雙方官員出席層級備受關注。據悉，主辦單位美台商會日前已寄送邀請函，給數度表達參與意願的國防部長嚴德發，如嚴得以出席，將打破近十年我方參訪團多由國防部上將副部長率團的慣例。

國防部明年度預算書內容顯示，預計派出5名軍方官員，進行為期9天的參訪，其重點為「與美國國防部與國務院，就重大軍購及國防工業合作等議題進行高階會談」。

嚴若出席 將破近10年副部長率團慣例

對於台、美軍事人員交流問題，嚴德發過去受訪時直言，若美方邀請他，他當然願意赴美訪問，沒什麼好考慮或猶豫的，就走出去。知情人士表示，隨著美國「台灣旅行法」上路，嚴德發對於台美交流態度皆「樂觀其成」。但據了解，國防部目前仍暫定由軍備副部長張冠群上將率隊，日後是否改由部長出席，仍待進一步評估。

在透過電子郵件連繫美台商會會長韓儒伯，確認是否已發邀請信函給國防部、過去是否皆以部長為邀請對象？韓儒伯昨回信表示，美台商會在每一次國防工業會議，都會邀請我國國防部長參與，包括今年邀請嚴德發。而2002年至今，我國也曾有兩位國防部長參與的先例。

根據歷屆美台國防工業會議，我國過去多半由國防部副部長率隊，其中兩次由國防部長率隊，分別為2002年的前國防部長湯曜明，以及2008年的前國防部長陳肇敏，兩人皆在會議上發表專題演說。

另外，為半官方屬性的美台國防工業會議，除為官方、民間廠商的重要交流平台，也被視為我國向美軍購意向的表達契機。據了解，除我國已確定向美方採購M1A2戰車，另也欲探詢F-35戰機的採購機會。