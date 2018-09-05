鄭文燦替蘇貞昌背書 陳學聖：丟臉丟到別縣市

2018-09-05 23:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦4日與新北市長參選人蘇貞昌合體，兩人組成「貞鄭會做事」連線到新北市鶯歌區拜票，並抨擊對手侯友宜；國民黨桃園市長參選人陳學聖5日重砲回擊表示，補助老人假牙是前縣長吳志揚時期的政策，鄭文燦不了解新北市的狀況、卻到別的縣市去誇口，而桃園市政府成立體育局後，體育局預算執行是唯一連續3年未達歲出預算數5成的單位，預算執行率偏低，如何幫新北市背書，建議鄭文燦別丟臉丟到別縣市。

陳學聖指出，2012年吳志揚擔任縣長時，就宣布從2014年起，全面補助65歲以上老人免費裝置全口或半口的假牙，原住民放寬到55歲以上，當時全縣符合條件者逾17萬人，因縣府財政有限，僅編列1億6000萬元，但吳志揚認為好的政策就要推行。

陳學聖表示，桃園升格後，因預算增加，讓老人假牙補助成果更佳顯著，鄭文燦到新北市為假牙補助背書，「充其量只是將吳志揚所推動的假牙補助提供給新北市參考或做意見交換，怎麼從頭到尾，都讓人覺得假牙補助是鄭文燦上任後才執行的政策呢？」

陳學聖還說，每個縣市的財政、預算分配及人口結構都大不相同，桃園市是六都之中最年輕的城市，新北市老年人口的人數比例肯定也比桃園市多很多，侯友宜批對手「擴大長者假牙補助」政策粗糙一點也不為過。

另外關於體育局設立的問題，陳學聖認為，發展體育重點在於如何運用行政資源去帶動運動風氣，或是提供運動選手有更好的訓練場地，全力培養或補助選手及教練等。但從審計部桃園市審計處資料看來，去年桃園市歲出預算保留占本預算比例超過3成的單位，體育局不但因預算保留53.69％遭審計處點名，當中包括多項體育局推動的重大工程延宕，如何去幫新北市背書呢？他建議鄭文燦應該是先檢視自己，再去指責別人，別變成市民眼中的「蒸白菜」。