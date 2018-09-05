陳其邁允成立觀光推動委員會 市長親任召集人

2018-09-05 23:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天下午出席觀光產業後援會成立大會，他承諾如果擔任市長，將成立「觀光推動委員會」，由市長親任召集人，也要把高雄觀光行銷預算翻倍成長。

觀光產業後援會總會長劉坤福表示，陳其邁長期了解高雄觀光產業，且做事有魄力，高雄觀光業者都十分認同。

陳其邁致詞表示，觀光業是振興庶民經濟、內需市場的重要產業，未來如果他擔任市長，將成立「觀光推動委員會」，由市長親任召集人；其次，他要將高雄觀光行銷預算翻倍成長。另外，他也會增加對旅遊業者補助，他會做高雄觀光的「頭號推銷員」，將高雄的美麗、和善、美景及文化推銷到全世界。

後援會召集人、南台灣觀光產業聯盟理事長林富男表示，陳其邁在擔任代理市長不到1年期間，就開放愛河水岸，並結合中都唐榮磚窯廠，成為具特色觀光景點，他相信陳其邁可以做好觀光。

出席力挺的立委管碧玲表示，高雄觀光產業領導人全員到齊，代表高雄觀光業者感受到陳其邁推動旅遊產業的決心。陳其邁要爭取高雄市舉辦2030年亞運，代表他已經有將高雄帶向國際城市的大格局。

陳其邁致詞時說，高雄市政府已經投入會展中心、流行音樂中心、衛武營的國家歌劇院，要將美麗的建設和風景，讓全世界觀光客知道。因此，他會努力拚觀光，當觀光業者最堅強的靠山。