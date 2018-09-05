蘇貞昌中藥商後援會成立 展現效率、體力

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（5）日晚間成立中藥商後援會。（記者何玉華攝）

2018-09-05 21:33

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間成立中藥商後援會，約有上百人到場，蘇貞昌一一授予出席者聘書並合照留念，約1.5個鐘頭活動結束後，工作人員即將合照的照片沖洗出來、裝框，一一送給每名出席者；蘇貞昌說，這就是效率！還暗酸說，不像「有人」參加議員的活動，自己帶紅布條，在活動現場一拉，就說是成立後援會，「哪像我們做事這麼用心」。

後援會總會長林俊雄說，蘇貞昌是一個會做事的人，對民眾有耐心，蘇縣長在任內推動一鄉一特色，當時說要設立追風廣場，蘇貞昌一早就到現場看，發現都是長者帶孫子到現場玩，因此他把直排輪場縮小，把不平的地都打平，避免長者摔倒；他也提出建議說，希望蘇貞昌當選後，可以成立一個10坪至15坪的中藥文化博物館。

蘇貞昌也提到他今天一整天的行程，一早到蘆洲，接著到中和、永和、新店，又回到辦公室開會，接著出席中藥商後援會，還開玩笑說，明天一早5點要去板橋果菜市場掃街，「有空的一起來」，引起台下一片笑聲。蘇貞昌話鋒一轉說，剛參選時，外界質疑他「太老」，現在是問他「體力怎麼會這麼好」？扭轉外界對他年齡體力的質疑。

蘇貞昌也提到都市再生、補助長者裝假牙、垃圾專用袋降價、學校校舍體檢等政策，希望後援會能多多幫忙宣傳，「老縣長當新市長」，可以做的比過去13年好，也可以比當台北縣長時做的好。